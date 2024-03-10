Соболенко — об игре со Стирнс: этот матч войдёт в книгу самых сумасшедших матчей в карьере

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко назвала матч с Питон Стирнс в рамках турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе сумасшедшим. Об этом она рассказала журналистам во время пресс-конференции.

«Этот матч действительно был сумасшедшим. И я действительно считаю, что это был матч супервысокого уровня. Она (Питон Стирнс. — Прим. «Чемпионата») играла в невероятный теннис. Я продолжала говорить себе: «Оставайся здесь, борись за каждое очко». Никогда не знаешь, что произойдёт. Вероятно, это был шанс на сумасшедшее возвращение, и я сделала это. Я очень рада, что не сдалась и действительно старалась изо всех сил, хотя я и не показала свой лучший теннис. Она сокрушала его как сумасшедшая. Но этот матч определённо войдёт в книгу самых сумасшедших матчей и лучших матчей в моей карьере», — сказала Соболенко.

Напомним, в матче второго круга Соболенко переиграла в трёх сетах американскую теннисистку Питон Стирнс (64-е место в рейтинге WTA). Счёт — 6:7 (2:7), 6:2, 7:6 (8:6). Матч продлился 2 часа 38 минут.