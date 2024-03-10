Мур обратилась к WTA с просьбой изменить правила для дисквалифицированных теннисисток

Британская теннисистка Тара Мур прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о сокращении дисквалификации румынской теннисистки Симоны Халеп.

«Отлично, что Симона Халеп смогла так быстро встать на ноги. Жаль, что поощрение WTA не действует на менее известных игроков, которые были реабилитированы. WTA необходимо ввести правило, согласно которому игрок должен иметь защиту, если его обвиняют без каких-либо доказательств. Разочаровывает, что я не получила никакого письма после ложных обвинений», — написала Мур в своих социальных сетях.

Напомним, 15 декабря прошлого года Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) оправдало Мур по подозрению в употреблении допинга. Британская теннисистка не получила поощрений от WTA. Победительнице двух турниров «Большого шлема» Симоне Халеп предоставили уайлд-кард для участия в турнире категории WTA-1000 в Майами (США).