Димитров: я хотел бы видеть больше теннисистов с одноручным бэкхендом

Болгарский теннисист, 13-я ракетка мира Григор Димитров рассказал о сложности исполнения одноручного бэкхенда.

«Это один из самых сложных ударов в теннисе. Конечно, я рассчитываю, что новое поколение продолжит исполнять одноручный бэкхенд. Вероятно, я самый большой сторонник этого удара. Если говорить о новом поколении, мы будем видеть бэкхенд всё меньше и меньше.

Игра так сильно изменилась. Она, конечно, эволюционировала, и я думаю, что от поколения к поколению игроки меняются. Я бы хотел видеть больше теннисистов с одноручным бэкхендом. Это настоящая красота, когда ты наносишь удар одной рукой. Каждый раз я испытываю невероятные ощущения, когда пытаюсь нанести этот удар и он проходит», — сказал Димитров на пресс-конференции.

Отметим, что с момента начала составления рейтинга ATP в 1973 году в топ-10 постоянно был как минимум один теннисист с одноручным бэкхендом. На данный момент таких игроков в списке десяти лучших теннисистов нет.