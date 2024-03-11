Анастасия Потапова вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

В третьем круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) встретились 33-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова и 84-я ракетка мира Надия Подороска из Аргентины. В двух сетах победу одержала россиянка со счётом 6:1, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час. За это время Потапова сделала две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Подороски пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая обыграла в решающем матче прошлого года Арину Соболенко из Беларуси.