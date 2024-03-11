Кудерметова проиграла Кербер в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе. В третьем круге она уступила немке Анжелике Кербер со счётом 4:6, 5:7.

Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. За это время Кудерметова сделала пять подач навылет и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету Кербер один эйс, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В следующем круге Кербер встретится с победителем пары Каролина Возняцки (Дания) – Кэти Волынец (США).

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.