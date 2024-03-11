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Анжелика Кербер — Вероника Кудерметова – 6:4, 7:5, кто победил, результат матча турнира в Индиан-Уэллсе, 11 марта

Кудерметова проиграла Кербер в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе. В третьем круге она уступила немке Анжелике Кербер со счётом 4:6, 5:7.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
11 марта 2024, понедельник. 01:35 МСК
Анжелика Кербер
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. За это время Кудерметова сделала пять подач навылет и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету Кербер один эйс, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В следующем круге Кербер встретится с победителем пары Каролина Возняцки (Дания) – Кэти Волынец (США).

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.

Календарь матчей турнира в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка турнира в Индиан-Уэллсе
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