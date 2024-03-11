Кербер прокомментировала победу над Кудерметовой на турнире в Индиан-Уэллсе

Немка Анжелика Кербер прокомментировала победу над россиянкой Вероникой Кудерметовой в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.

«Последние несколько месяцев я действительно усердно работала, чтобы вернуться сильной. Я знаю, что мне нужно быть терпеливой. Я старалась улучшить каждый матч, возвращая свой ритм… и этот момент приближается. Я чувствую, что играю всё лучше и лучше. Вот почему я здесь. Чтобы почувствовать энергию. Чувствовать эмоции», — приводит слова Кербер The Tennis Letter в социальной сети X (ранее Twitter).

В следующем круге Кербер встретится с победителем пары Каролина Возняцки (Дания) – Кэти Волынец (США).

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн.