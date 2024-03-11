Кербер прокомментировала победу над Кудерметовой на турнире в Индиан-Уэллсе
Поделиться
Немка Анжелика Кербер прокомментировала победу над россиянкой Вероникой Кудерметовой в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
11 марта 2024, понедельник. 01:35 МСК
Анжелика Кербер
А. Кербер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
«Последние несколько месяцев я действительно усердно работала, чтобы вернуться сильной. Я знаю, что мне нужно быть терпеливой. Я старалась улучшить каждый матч, возвращая свой ритм… и этот момент приближается. Я чувствую, что играю всё лучше и лучше. Вот почему я здесь. Чтобы почувствовать энергию. Чувствовать эмоции», — приводит слова Кербер The Tennis Letter в социальной сети X (ранее Twitter).
В следующем круге Кербер встретится с победителем пары Каролина Возняцки (Дания) – Кэти Волынец (США).
Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 марта 2024
-
03:58
-
03:21
-
03:06
-
02:05
-
01:31
-
01:14
-
00:37
-
00:21
-
00:05
- 10 марта 2024
-
23:09
-
22:59
-
22:41
-
22:31
-
21:59
-
20:00
-
19:47
-
19:09
-
19:00
-
18:54
-
18:17
-
17:54
-
17:34
-
17:28
-
16:54
-
16:17
-
15:36
-
14:46
-
14:42
-
14:24
-
14:14
-
13:48
-
13:34
-
13:25
-
13:07
-
13:06