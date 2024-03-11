Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кербер прокомментировала победу над Кудерметовой на турнире в Индиан-Уэллсе

Кербер прокомментировала победу над Кудерметовой на турнире в Индиан-Уэллсе
Аудио-версия:
Комментарии

Немка Анжелика Кербер прокомментировала победу над россиянкой Вероникой Кудерметовой в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
11 марта 2024, понедельник. 01:35 МСК
Анжелика Кербер
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

«Последние несколько месяцев я действительно усердно работала, чтобы вернуться сильной. Я знаю, что мне нужно быть терпеливой. Я старалась улучшить каждый матч, возвращая свой ритм… и этот момент приближается. Я чувствую, что играю всё лучше и лучше. Вот почему я здесь. Чтобы почувствовать энергию. Чувствовать эмоции», — приводит слова Кербер The Tennis Letter в социальной сети X (ранее Twitter).

В следующем круге Кербер встретится с победителем пары Каролина Возняцки (Дания) – Кэти Волынец (США).
Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн.

Материалы по теме
Кудерметова проиграла Кербер в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
Календарь матчей турнира в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android