Воняцки вышла в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе, повесив «баранку» Волынец в 3 сете

В третьем круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) встретились экс-первая ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки и 131-я ракетка мира Кэти Волынец, представляющая США. В трёх сетах победу одержала датчанка со счётом 6:2, 4:6, 6:0.
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Продолжительность встречи составила 2 часа 10 минут. За это время Возняцки не сделала ни одной подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Волынец ни одного эйса, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.
В четвёртом круге Возняцки сыграет с теннисисткой из Германии экс-первой ракеткой мира Анжеликой Кербер, которая в двух сетах обыграла россиянку Веронику Кудерметову.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая обыграла в решающем матче прошлого года Арину Соболенко из Беларуси.
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