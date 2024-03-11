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Каролина Возняцки – Кэти Волынец 6:2 4:6 6:0, победила Возняцки, результат матча в Индиан-Уэллсе 11 марта

Воняцки вышла в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе, повесив «баранку» Волынец в 3 сете
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В третьем круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) встретились экс-первая ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки и 131-я ракетка мира Кэти Волынец, представляющая США. В трёх сетах победу одержала датчанка со счётом 6:2, 4:6, 6:0.

Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
11 марта 2024, понедельник. 04:10 МСК
Каролина Возняцки
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
2 		6 0
         
Кэти Волынец
США
Кэти Волынец
К. Волынец

Продолжительность встречи составила 2 часа 10 минут. За это время Возняцки не сделала ни одной подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Волынец ни одного эйса, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В четвёртом круге Возняцки сыграет с теннисисткой из Германии экс-первой ракеткой мира Анжеликой Кербер, которая в двух сетах обыграла россиянку Веронику Кудерметову.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая обыграла в решающем матче прошлого года Арину Соболенко из Беларуси.

Календарь турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
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