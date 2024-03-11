Янник Синнер объяснил, почему бросил футбол и выбрал теннис

Чемпион Australian Open — 2024, третья ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о том, почему он предпочёл теннис другим командным видам спорта, в которых преуспевал в детстве.

«Раньше я занимался тремя видами спорта. Я катался на лыжах, играл в футбол и теннис. Чем больше я продолжал, тем больше я начинал выигрывать в лыжных гонках. Я был не так хорош в теннисе. Но я чувствовал себя довольно талантливым на корте, потому что играл против людей, которые так много тренировались в течение всего года. Я всего лишь играл три или четыре месяца и выигрывал у этих ребят.

Позже я прекратил играть в футбол. Мне нравится участвовать в командном виде спорта, но ты не можешь изменить ситуацию. Это действительно тяжело. В теннисе, когда ты находишься под давлением и начинаешь проигрывать, ты видишь настоящую личность людей и игроков. Это заставляет тебя расти быстрее как личность».

Напомним, сегодня, 11марта, в матче 1/16 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) Синнер обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:3, 6:4.

Синнер поиграл с сыном Надаля в футбол: