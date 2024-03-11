Легечка прокомментировал победу над Рублёвым на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Чешский теннисист Иржи Легечка высказался о победе над россиянином Андреем Рублёвым в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу представителя Чехии.

«Это была наша четвёртая встреча с Андреем, поэтому мы оба знали, чего следует ожидать. В прошлом году я одержал одну победу, но в Индиан-Уэллсе в прошлом сезоне он легко меня обыграл. Так что мне нужно было изменить эту ситуацию. Я пересмотрел ту встречу, чтобы понять, что я сделал не так. Конечно, секрет успеха в том, что я теперь немного другой игрок. Я чувствую себя более уверенно. Я знал, что должен взять инициативу в свои руки, и это сработало. Я старался сосредоточиться на своей подаче и не давать Андрею много свободы. Эта тактика оказалась эффективной», — приводит слова Легечки пресс-служба ATP.