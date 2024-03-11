Рублёв завершил участие на турнире в Индиан-Уэллсе, уступив Легечке

Российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии 1/16 финала россиянин уступил представителю Чехии Иржи Легечке со счётом 4:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 часа 18 минут. За это время Рублёв сделал одну подачу навылет и допустил одну двойную ошибку. На счету Легечки девять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх

В следующем круге турнира Легечка встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Турнир в Роттердаме проходит с 12 по 18 февраля. Призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 2,1 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл итальянца Янника Синнера.