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Андрей Рублёв — Иржи Легечка – 4:6, 4:6, кто победил, результат матча турнира в Индиан-Уэллсе, 11 марта

Рублёв завершил участие на турнире в Индиан-Уэллсе, уступив Легечке
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Российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии 1/16 финала россиянин уступил представителю Чехии Иржи Легечке со счётом 4:6, 4:6.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
11 марта 2024, понедельник. 01:50 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

Продолжительность встречи составила 1 часа 18 минут. За это время Рублёв сделал одну подачу навылет и допустил одну двойную ошибку. На счету Легечки девять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх

В следующем круге турнира Легечка встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Турнир в Роттердаме проходит с 12 по 18 февраля. Призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 2,1 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл итальянца Янника Синнера.

Календарь матчей турнира в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка турнира в Индиан-Уэллсе
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