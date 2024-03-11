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Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, 11 марта: результаты матчей

Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, 11 марта: результаты матчей
Анастасия Павлюченкова.
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На турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) завершился очередной игровой день. По результатам матчей 11 марта в 1/8 финала турнира из российских теннисисток пробились Анастасия Потапова и Анастасия Павлюченкова. Покидают турнир 25-я ракетка мира Анна Калинская и Вероника Кудерметова (19-я в рейтинге WTA).

Вышла в следующий круг и первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек.

Результаты наиболее заметных матчей дня:

Ясмине Паолини (Италия, 14) — Анна Калинская (Россия, 25) — 6:3, 3:6, 6:4;

Ига Свёнтек (Польша, 1) — Линда Носкова (Чехия, 29) — 6:4, 6:0;

Анастасия Потапова (Россия, 33) — Надя Подороска (Аргентина, 84) — 6:1, 6:1;

Анжелика Кербер (Германия, 607) — Вероника Кудерметова (Россия, 19) — 6:4, 7:5;

Анастасия Павлюченкова (Россия, 24) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 13) — 2:6, 6:4, 6:3.

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