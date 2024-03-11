Павлюченкова обыграла Хаддад-Майю и вышла в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе

В третьем круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) встретились 24-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и 13-я ракетка мира Беатрис Хаддад-Майя, представляющая Бразилию. В трёх сетах победу одержала россиянка со счётом 2:6, 6:4, 6:3.
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Продолжительность встречи составила 2 часа 38 минут. За это время Павлюченкова сделала четыре подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 14. На счету Хаддад-Майя три эйса, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.
В четвёртом круге Павлюченкова сыграет с теннисисткой из Украины 61-й ракеткой мира Мартой Костюк.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая обыграла в решающем матче прошлого года Арину Соболенко из Беларуси.
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