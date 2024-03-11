Зверев обойдёт Рублёва в рейтинге ATP в случае выхода в 1/4 финала в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Андрей Рублёв потеряет пятую строчку в рейтинге ATP в случае победы немецкого теннисиста, шестой ракетки мира Александра Зверева над австралийцем Алексом де Минором в матче 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

На данный момент в live-рейтинге ATP Рублёв имеет 4970 очков и опережает Зверева на 10 очков. За победу в матче с де Минором теннисист из Германии получит 100 очков. Россиянин, проигравший в матче третьего круга чешскому теннисисту Иржи Легечке, свой очковый багаж пополнить не сможет.

Матч между Александром Зверевым и Алексом де Минором состоится во вторник, 12 марта.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в решающем матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.