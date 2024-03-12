Анна Блинкова не смогла выйти в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Анна Блинкова проиграла представительнице Франции Диан Парри в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 4:6, 3:6.
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Продолжительность встречи составила 1 час 56 минут. За это время Блинкова сделала две подачи навылет, допустила 14 двойных ошибок и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету Парри два эйса, две двойных ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 15.
В 1/8 финала турнира Парри сыграет с победителем пары Каролин Гарсия (Франция) – Мария Саккари (Греция).
Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.
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