Сегодня, 12 марта, на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) завершились матчи третьего круга.

По итогам этого раунда соревнования покинул первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, сенсационно проигравший итальянцу Луке Нарди (123-й в рейтинге ATP). Свой путь на турнире продолжают следующие лидеры тура: россиянин Даниил Медведев, испанец Карлос Алькарас, норвежец Каспер Рууд, датский теннисист Хольгер Руне, грек Стефанос Циципас, итальянский спортсмен Янник Синнер и немец Александр Зверев.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто станет чемпионом Индиан-Уэллса-2024?

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн.