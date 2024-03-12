Медведев еле вышел в 4-й круг Индиан-Уэллса. Джокович сенсационно проиграл 123-й ракетке

Утром 12 марта мск на супертурнире в Индиан-Уэллсе (США) закончились матчи третьего круга. Сегодня свой поединок проводил чемпион US Open 2021 года, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев. Он играл с американцем чешского происхождения Себастьяном Кордой, 29-м сеяным. Во втором раунде и Медведев, и Корда обошлись без потери сета: Даниил прошёл Роберто Карбальес-Баэну, а Себастьян — Романа Сафиуллина.

Корда — неудобный соперник для Медведева. И если первая встреча, на «Мастерсе» в Париже в 2021 году, осталась за россиянином, одержавшим волевую победу, то оба поединка в 2023-м остались за чехом. И на Australian Open, и на «Мастерсе» в Шанхае Себастьян не проиграл Даниилу ни одного сета.

Несмотря на это, наш парень был настроен на победу. «Корда может играть действительно хорошо. А последние два матча я проиграл Себу. Поэтому собираюсь сделать всё возможное, чтобы попытаться победить его на этот раз», — сказал Медведев после выхода в третий круг.

Медведев уже в третьем гейме добился брейка — Корда ошибался в розыгрышах и не взял ни одного очка. После этого россиянин под ноль подтвердил преимущество — 3:1. На этом Даниил не остановился (Себастьян продолжал ошибаться) и сделал второй брейк, но тут же впервые в матче отдал свою подачу, допустив три двойные в гейме, в том числе на брейк-пойнте, — 4:2. После этого Медведев ещё раз взял подачу соперника, но в восьмом гейме не подал на сет — 5:3. В девятом гейме Даниил упустил сетбол на приёме, но потом, уже со второй попытки, подал на партию — 6:4 за 40 минут.

Во втором сете Медведев сразу же мог повести с брейком, но упустил все три брейк-пойнта. В третьем гейме россиянин всё же взял подачу оппонента, но тут же отдал преимущество, вновь сделав три двойные ошибки за гейм, — 2:2. Затем соперники вновь обменялись брейками — 3:3. Вообще стоит отметить, что в этой партии теннисисты брали очки в основном на ошибках соперника, а не благодаря своим удачным действиям. Как бы то ни было, в дальнейшем игроки стали держать свою подачу. А в концовке Даниил неожиданно сломался: подавая при 5:6 не в свою пользу, он начал с 40-0, но не смог перевести партию в тай-брейк. Корде стали удаваться активные действия, и он выиграл сет — 7:5 за 54 минуты.

В решающей партии Медведев нацелился на ранний брейк. И если в первом гейме он упустил два брейк-пойнта, то в третьем воспользовался четвёртым шансом на приёме. И всё это лишь затем, чтобы тут же отдать свою подачу — 2:2. В пятом гейме у Корды вновь возникли проблемы на подаче (две двойные подряд в самом начале) и россиянин ценой невероятных усилий добился ещё одного брейка (с четвёртого брейк-пойнта). Но тут же почти без шансов для себя отдал свой гейм, сделав ещё одну двойную, — 3:3.

В седьмом гейме Даниил оформил очередной брейк, воспользовавшись ошибками Себастьяна, после чего наконец-то подтвердил преимущество — 5:3. А в девятом гейме реализовал первый же матчбол на приёме — 6:4, 5:7, 6:3 за 2 часа 32 минуты.

В четвёртом круге Медведев, вышедший в 1/8 финала, несмотря на 10 двойных ошибок в матче с Кордой, сыграет с Григором Димитровым (13).

А 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Новак Джокович закончил выступления на турнире. Во втором круге Джокович лишь в трёх сетах справился с Александаром Вукичем. Сегодня его соперником был 123-я ракетка мира итальянец Лука Нарди, попавший в основную сетку как лаки-лузер. 20-летнему Луке удалось одержать сенсационную победу.

Первый сет выиграл Нарди — за счёт единственного брейк-пойнта в пятом гейме. Джокович даже не подбирался к брейк-пойнтам — 6:4 в пользу итальянца. Во второй партии серб отыгрался. Сделав в шестом гейме второй брейк в этом сете, Новак повёл 4:2, в восьмом гейме упустил два сетбола на приёме, но в девятом под ноль подал на партию — 6:3.

В решающем сете у Джоковича вновь не было ни одного брейк-пойнта. Нарди во втором гейме упустил три шанса взять подачу оппонента, а вот в шестом добился своего. И в девятом гейме подал на матч — 6:4, 3:6, 6:3 за 2 часа 22 минуты.

«Я думаю, это одно из лучших переживаний, которое может чувствовать парень, особенно такой молодой человек, как я. У меня в комнате есть его фотография, так что вы можете понять… Можете себе представить, как это волнительно для меня. Мне нравится, что он всегда такой жёсткий и всегда старается быть сосредоточенным и не позволяет противнику видеть, что он чувствует и что думает», — сказал Нарди после матча.

Что касается Джоковича, то Новак впервые проиграл столь низкорейтинговому сопернику на «Мастерсе» либо на ТБШ. И впервые за всю карьеру проиграл лаки-лузеру — личный антирекорд.

«Поздравляю его с тем, что в третьем сете он показал великолепный теннис. Я смотрел, как он играет. Я мало что о нём знал, но смотрел за его игрой и знал, что он обладает великолепным теннисом на задней линии, особенно на ударе справа. Хорошо двигается. Очень талантливый. В основную сетку он попал как лаки-лузер, так что терять ему действительно было нечего, поэтому он играл великолепно. Заслужил победу.

Меня больше удивил мой уровень. Мой уровень был очень, очень плохим. Вот и всё, знаете ли. Эти две вещи сходятся воедино. У него отличный день. У меня действительно плохой день. Результаты для меня отрицательные», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции. Несмотря на поражение, Новак всё равно останется первой ракеткой мира после турнира.

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А у женщин сегодня на корт выходили две россиянки. Дарья Касаткина (11) играла с чемпионкой US Open 2017 года Слоан Стивенс. В личных встречах явный перевес был на стороне Стивенс: 4-1. Причём в сезоне-2024 теннисистки уже успели сыграть друг с другом. На Australian Open Слоан, ныне 44-я ракетка мира, одержала волевую победу — 4:6, 6:3, 6:3. Сегодня Касаткина выдала камбэк, подробнее о котором читайте в отдельном материале.

45-я ракетка мира Анна Блинкова вышла на корт с 21-летней француженкой Диан Парри, занимающей 61-е место в рейтинге WTA. Во втором круге Блинкова преподнесла приятную неожиданность, выбив пятую ракетку мира Джессику Пегулу. Увы, выйти в 1/8 финала Анна не смогла.

Блинкова уже в третьем гейме добилась брейка, а в четвёртом подтвердила его, отыграв три брейк-пойнта, — 3:1. Россиянка вела 4:2, но после этого отдала четыре гейма подряд. Анну подвело огромное количество двойных ошибок в этом сете (10), и партия закончилась со счётом 6:4 в пользу Парри.

Во втором сете у Блинковой и вовсе не было ни одного брейк-пойнта. Француженке для успеха хватило брейка во втором гейме. Не помог Анне в психологическом плане и шестой гейм, который она вытащила с семи (!) брейк-пойнтов. Диан не сломалась и в девятом гейме под ноль подала на матч — 6:4, 6:3 за 1 час 54 минуты.

Также отметим непростой матч второй ракетки мира Арины Соболенко, игравшей с чемпионкой US Open — 2021 Эммой Радукану. В первом сете Соболенко в шестом гейме взяла подачу соперницы, потом повела 5:2, в восьмом гейме упустила двойной сетбол на приёме, а в девятом подала на партию, отыграв четыре брейк-пойнта (в том числе тройной!), — 6:3.

Во второй партии теннисистки, обменявшись брейками в середине сета, дошли до 5:5. В 11-м гейме Соболенко вновь взяла чужую подачу. Радукану могла перевести партию в тай-брейк, но упустила все три брейк-пойнта, и Арина с четвёртого матчбола закрыла игру — 6:3, 7:5 за 1 час 37 минут.

Таким образом, в мужской сетке до стадии 1/8 финала дошёл лишь один россиянин, а именно Даниил Медведев. А у женщин борьбу продолжают Анастасия Потапова, Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина.

Супертурнир в Индиан-Уэллсе завершится 17 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».