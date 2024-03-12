Монфис рассказал, что помогло ему победить в матче против Норри в Индиан-Уэллсе

54-я ракетка мира Гаэль Монфис рассказал, что помогло ему победить в матче 1/4 финала в Индиан-Уэллсе против Кэмерона Норри. Напомним, французский теннисист за 3 часа 14 минут обыграл спортсмена из Великобритании со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:3.

«Хорошо играть в теннис — значит всегда повышать свой средний уровень. Сегодня против Кэмерона Норри в 3-м раунде я проводил не очень хороший матч, проиграл первый сет, но мне удалось справиться с этим и обрести, наконец, уверенность в себе. Честно, я чувствую себя не лучшим образом, но теперь я знаю, что могу победить, независимо от ситуации. Вот что важно. Я пытаюсь найти уверенность и вернуться к тому среднему уровню, который позволяет выигрывать матчи, даже если что-то идёт не так», — сказал Монфис на пресс-конференции после матча.

Напомним, следующим соперником Монфиса в Индиан-Уэллсе станет бывшая вторая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд.