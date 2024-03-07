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Энди Маррей назвал двух теннисистов, за которыми любит наблюдать в туре

Энди Маррей назвал двух теннисистов, за которыми любит наблюдать в туре
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей рассказал о теннисистах, за которыми любит наблюдать в туре.

«Мне нравится смотреть матчи Алькараса. Его игра разнообразна, в ней есть сила, он пробует разные вещи на корте, и это не всегда получается удачно. Карлос совершает ошибки, и мне тоже нравится за этим наблюдать. Никогда не знаешь, что будет дальше. Ещё я люблю наблюдать за игрой Гаэля Монфиса», — приводит слова Маррея Tennis Channel.

Напомним, Карлос Алькарас выступит на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), который проходит с 6 по 17 марта. Испанский спортсмен начнёт свой путь на соревнованиях со второго круга, где сыграет с итальянцем Маттео Арнальди.

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