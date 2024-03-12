Медведев, Джокович, Соболенко и другие топы сыграли в «моргалки» в Индиан-Уэллсе

Медиаслужба турнира серии «Мастерс» и категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) опубликовала забавное видео с топовыми игроками. В ролике они участвуют в челлендже «Кто первым моргнёт, тот проиграл».

В игре приняли участие:

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович ;

; Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев ;

; Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек;

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ;

; И другие.

Интересно, что в своеобразный финал вышли Джокович и Медведев. Им дольше всего удалось не моргать. Победу в финальной схватке одержал Новак.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с вышеописанным видео.