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Медведев, Джокович, Соболенко и другие топы сыграли в «моргалки» в Индиан-Уэллсе

Медведев, Джокович, Соболенко и другие топы сыграли в «моргалки» в Индиан-Уэллсе
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Медиаслужба турнира серии «Мастерс» и категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) опубликовала забавное видео с топовыми игроками. В ролике они участвуют в челлендже «Кто первым моргнёт, тот проиграл».

В игре приняли участие:

  • 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович;
  • Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев;
  • Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек;
  • Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко;
  • И другие.

Интересно, что в своеобразный финал вышли Джокович и Медведев. Им дольше всего удалось не моргать. Победу в финальной схватке одержал Новак.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с вышеописанным видео.

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