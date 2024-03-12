Анастасия Павлюченкова — Марта Костюк: текстовая онлайн-трансляция матча в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 12 марта, олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, финалистка «Ролан Гаррос», 24-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова сразится с 32-м номером рейтинга WTA, 21-летней украинкой Мартой Костюк за выход в четвертьфинальный раунд турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Данный поединок поставлен вторым запуском на корте №2 и начнётся не ранее 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Павлюченкова – Марта Костюк в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе.

Счёт личных встреч теннисисток равный — 1-1. При этом дважды сыграть друг с другом девушки успели уже в этом году. В Дохе во втором круге Костюк снялась, проведя всего три гейма, а в Сан-Диего в четвертьфинале она победила со счётом 3:6, 6:4, 6:3.