Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Павлюченкова — Марта Костюк: текстовая онлайн-трансляция матча в Индиан-Уэллсе

Анастасия Павлюченкова — Марта Костюк: текстовая онлайн-трансляция матча в Индиан-Уэллсе
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 12 марта, олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, финалистка «Ролан Гаррос», 24-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова сразится с 32-м номером рейтинга WTA, 21-летней украинкой Мартой Костюк за выход в четвертьфинальный раунд турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Данный поединок поставлен вторым запуском на корте №2 и начнётся не ранее 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Павлюченкова – Марта Костюк в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе.

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
12 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
1 2 3
         
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Счёт личных встреч теннисисток равный — 1-1. При этом дважды сыграть друг с другом девушки успели уже в этом году. В Дохе во втором круге Костюк снялась, проведя всего три гейма, а в Сан-Диего в четвертьфинале она победила со счётом 3:6, 6:4, 6:3.

Материалы по теме
Медведев еле вышел в 4-й круг Индиан-Уэллса. Джокович сенсационно проиграл 123-й ракетке
Медведев еле вышел в 4-й круг Индиан-Уэллса. Джокович сенсационно проиграл 123-й ракетке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android