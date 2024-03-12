«Я давний поклонник магии». Монфис — о своих хобби

54-я ракетка мира Гаэль Монфис рассказал, чем бы хотел заняться после завершения спортивной карьеры.

«Я давний поклонник магии, но никогда это не афишировал. В глубине души после завершения карьеры я хотел бы заняться фокусами. Когда я был маленьким, родители привели меня на выступление иллюзиониста, и мне очень понравилась атмосфера. Когда я подрос, то пытался выучить несколько фокусов. Я могу выделить фокусы с картами, также нравятся иллюзии», — сказал Монфис на пресс-конференции.

Напомним, следующим соперником Монфиса в Индиан-Уэллсе станет бывшая вторая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд. Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.