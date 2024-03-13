Иржи Легечка — о победе над Циципасом: я подготовился к матчу гораздо лучше Стефаноса

32-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка прокомментировал победу над греком Стефаносом Циципасом в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу 22-летнего чеха.

«Это очень многое для меня значит. Играть с такими теннисистами – большой вызов для меня. Я понимал, что будет очень сложно. Я проиграл две предыдущие наши встречи. Конечно, мы оба знали друг друга и знали, к чему готовиться. Думаю, я подготовился к матчу гораздо лучше. Это было видно на корте по моей агрессивности и активности. Мои агрессивный стиль помог мне сегодня в решающие моменты.

Прошлый год был сложным для меня, я впервые полноценно провёл его на уровне ATP. На таких крупных соревнованиях, как это, я играл впервые. В этом году всё немного по-другому, я уже второй раз участвую во всех турнирах. Очевидно, я набрался опыта», — приводит слова Легечки Punto de Break.