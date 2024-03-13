«Будто никогда не уходила». Симона Халеп провела тренировку в Майами

Чемпионка двух турниров «Большого шлема» румынская теннисистка Симона Халеп накануне провела тренировку в Майами. Напомним, румынская спортсменка прибыла в США после того, как ей предоставили уайлд-кард для участия в турнире категории WTA-1000 в Майами (США).

«Первый день в Майами. Ощущение, будто никогда не уходила», — написала Халеп на фото, размещённом на странице спортсменки в социальных сетях.

Фото: из личного архива Симоны Халеп

Напомним, ранее Халеп была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Теннисистка подала апелляцию на это решение. В марте Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о сокращении срока отстранения Халеп до девяти месяцев.

Хардовый турнир категории WTA-1000 в Майами пройдёт с 19 по 30 марта.