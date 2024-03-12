«Соскучилась по джетлагу». Симона Халеп прилетела в Майами

Чемпионка двух турниров «Большого шлема» румынская теннисистка Симона Халеп сообщила, что прилетела в Майами. Ранее спортсменке предоставили уайлд-кард для участия в турнире категории WTA-1000 в Майами (США).

«Соскучилась по этому джетлагу», — написала Халеп на фото, опубликованном на странице в социальных сетях.

Фото: из личного архива Симоны Халеп

Напомним, в начале марта Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о сокращении срока дисквалификации Халеп за нарушение антидопинговых правил с четырёх лет до девяти месяцев.

Турнир в Майами пройдёт с 19 по 30 марта. Действующей чемпионкой соревнований является чешская теннисистка Петра Квитова, которая в финале прошлого розыгрыша турнира обыграла казахстанскую спортсменку Елену Рыбакину.