Осака — о декретных выплатах теннисисткам: матерей в туре нужно поддерживать

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака высказалась за введение декретных выплат спортсменкам в WTA-туре.

«Думаю, это определённо повлияет на нашу жизнь. Я считаю, что рождение ребёнка не должно восприниматься как наказание. Большинство спортсменок считают, что их карьера резко изменится или закончится, если у них появится ребёнок. Матерей в туре нужно поддерживать, больше ценить и предоставлять им больше возможностей. Это необходимо», — приводит слова Осаки Eurosport.

Напомним, в январе Осака вернулась в тур после 15-месячной паузы. Японская спортсменка уходила в декретный отпуск, она родила дочь. Ранее за введение декретных выплат для теннисисток выступала белорусская спортсменка Виктория Азаренко.