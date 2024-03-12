Осака: хотела выиграть больше турниров «Большого шлема», поэтому вернулась

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака после поражения от бельгийской спортсменки Элисе Мертенс в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) рассказала о причинах возвращения в тур.

«Честно говоря, я сейчас не гонюсь за статусом первой ракетки мира. Конечно, если бы я смогла оказаться на вершине года через три, это было бы отлично, но я не знаю, что произойдёт за это время, и это никогда не было причиной моего возвращения в тур. Я хотела выиграть больше турниров «Большого шлема». Вот почему я вернулась», — сказала Осака на пресс-конференции.

За выход в четвертьфинал Мертенс сыграет с американкой Кори Гауфф.