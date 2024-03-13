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Победа над Соболенко стала для Наварро самой престижной в карьере на данный момент

Победа над Соболенко стала для Наварро самой престижной в карьере на данный момент
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23-я ракетка мира, 22-летняя американская теннисистка Эмма Наварро одержала выдающуюся победу в карьере.

В 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) Наварро со счётом 6:3, 3:6, 6:2 одолела двукратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко. Для Эммы это первая в карьере победа над игроком из топ-5 рейтинга WTA.

Наварро впервые в карьере сыграет в четвертьфинальном раунде турнира категории WTA-1000. Её следующей соперницей станет победительница матча Диан Парри (Франция) — Мария Саккари (Греция, 9).

Отметим, что Наварро проводит лишь второй полноценный сезон на уровне WTA. При этом в данный момент она лидер тура по числу побед в текущем году.

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