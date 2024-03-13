Разнесла 4 чемпионок ТБШ подряд! Юная россиянка ошеломила всех в Индиан-Уэллсе в 2018-м

Дарья Касаткина сенсационно дошла в Калифорнии до финала шесть лет назад. Повторит ли успех в этом году?

Первая ракетка России Дарья Касаткина выиграла шесть титулов WTA за карьеру, все – в категории 250 и 500. На «тысячниках» ближе всего к победе Дарья подобралась в 2018 году, но уступила в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе японке Наоми Осаке (3:6, 2:6).

Обидный результат, но 20-летняя Касаткина всё равно запомнилась своей яркой игрой с последовательным проходом чемпионок турниров «Большого шлема». А ещё Дарья уже тогда отличалась способностью делать яркие заявления на пресс-конференциях. Вспоминаем, как это было.

В 2018 году от Касаткиной не ждали больших свершений на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Дарья получила 20-й номер посева и котировалась заметно ниже Симоны Халеп, Каролины Возняцки, Гарбинье Мугурусы и других звёзд. Правда, Касаткиной было с кого брать пример. Годом ранее в Индиан-Уэллсе титул сенсационно взяла её соотечественница Елена Веснина, которая тоже даже близко не входила в число фавориток.

Сетку Касаткиной в Индиан-Уэллсе уж точно нельзя было назвать комфортной. Во втором раунде Дарья прошла чешку Катержину Синякову (6:2, 5:2), которая снялась в самом конце из-за проблем со здоровьем. На этом относительно простые соперницы закончились.

Дарья Касаткина на турнире в Индиан-Уэллсе в 2018-м Фото: Harry How/Getty Images

В третьем раунде Касаткина разобралась с действующей чемпионкой US Open Слоан Стивенс (6:4, 6:3). Россиянка доказала свой статус главной грозы титулованных теннисисток в тот период. Дарья в четвёртый раз за семь месяцев обыграла действующую чемпионку «Шлема». До Стивенс 20-летняя россиянка на US Open одолела Елену Остапенко («Ролан Гаррос»), в Санкт-Петербурге – Каролину Возняцки (Australian Open), в Дубае – Гарбинье Мугурусу (Уимблдон).

В 1/8 финала Индиан-Уэллса Дарье предстояло сразиться с хорошо знакомой Возняцки, которая была посеяна в Калифорнии под вторым номером. И снова Касаткина не оставила шансов именитой сопернице – 6:4, 7:5. Результат сенсационный, но опять же не стоит забывать об умении молодой россиянки выбивать топ-теннисисток. С начала сезона-2017 Дарья дважды обыграла действующих первых ракеток мира (Анжелика Кербер и Возняцки), трижды – вторых (их же и Симону Халеп) и однажды – третью (Гарбинье Мугурусу).

«Сейчас я выхожу на корт и каждую минуту провожу там с радостью. Чем лучше соперница, тем лучше играю я. Я много раз говорила: если хочешь быть лучшей, нужно обыгрывать лучших. Очень просто. И у меня, и у Каролины теннис тактический. Я будто бы играю в шахматы, потому что здесь, пока мяч летит, есть время подумать и решить, куда и как пробить. Когда я отстаю по счёту, я об этом не думаю – просто играю и стараюсь вернуться в матч. Иногда получается (улыбается). Когда я только начинала, я очень нервничала на больших кортах, против топ-игроков. Но со временем я набралась опыта и сейчас могу сказать, что уже чувствую себя довольно уверенно», — заявила Касаткина после победы над Возняцки.

В четвертьфинале Индиан-Уэллса Касаткина с «баранкой» уничтожила на тот момент двукратную чемпионку ТБШ Анжелику Кербер (6:0, 6:2). Дарья вышла в крупнейший полуфинал в карьере. Она дошла до этой стадии на трёх из четырёх последних турниров, в процессе обыграв четырёх теннисисток топ-10, а конкретно в Индиан-Уэллсе прошла трёх теннисисток топ-15 подряд.

Дарья Касаткина после сенсационной победы над Винус Уильямс в Индиан-Уэллсе Фото: Joe Scarnici/Getty Images

В полуфинале Касаткина обыграла восьмую сеяную, семикратную чемпионку ТБШ Винус Уильямс (4:6, 6:4, 7:5), которая старше неё на 17 лет. Очередная именитая соперница была повержена, четвёртая чемпионка мэйджоров подряд! Хотя в этот раз Дарье впервые на турнире пришлось провести три сета с напряжённой концовкой. На пресс-конференции Касаткина произнесла мощную и эмоциональную речь о характере российских теннисистов и своём боевом духе.

«Откуда у меня взялось хладнокровие на корте? Из холодной России (улыбается). Мы, русские, всегда недовольны. Но мы сильны психологически. У нас такой характер. Когда мы побеждаем, то очень радуемся. Но во время вроде как обычных ситуаций видно, как мы реагируем на всё плохое. Я не реализовала ни одного удара справа из 10. Это плохо. Так что да, в некотором смысле я недовольна, хоть и рада победе.

Моя самая большая сила? Думаю, боевой дух. Да, потому что, даже когда играю не очень хорошо, например, не чувствую удара справа или слева, я всё равно пытаюсь дотянуться до каждого мяча и бороться за каждое очко. Это как будто пришло из детства. Кстати, Елена Веснина только что написала мне в соцсетях. Она поздравляет меня. Иногда она даёт мне некоторые советы. Мы общаемся. Знаете, это весело, на самом деле», — заявила Касаткина.

Во втором полуфинале Индиан-Уэллса 20-летняя несеяная японка Наоми Осака обыграла первую ракетку мира Симону Халеп (6:3, 6:0). Вероятно, Касаткиной лучше было бы сразиться в финале с опытной Халеп. Дарья на порядок комфортнее чувствовала себя в качестве андердога, в то время как в противостоянии со своей на тот момент менее именитой сверстницей Осакой россиянка считалась фавориткой. Итог матча – поражение Касаткиной со счётом 3:6, 2:6. Осака взяла первый крупный титул в карьере, а под конец года выиграла свой дебютный «Шлем» на US Open (впоследствии победила ещё на трёх мэйджорах).

«Наоми сегодня была гораздо лучше меня и победила совершенно заслуженно. Думаю, поначалу мы обе нервничали, потому что для нас обеих это был самый большой финал. По ходу игры она со своими нервами справилась, а я так и осталась зажата. Она играет очень мощно, хорошо подаёт, хорошо всё делает. У неё нет слабостей. И справа, и слева пробивает, так что играть с ней сложно.

В Индиан-Уэллсе я обыграла очень сильных соперниц и в нужные моменты принимала правильные решения. Это говорит о том, что я расту как игрок. Для меня это самое важное. В прошлом году в финале Чарльстона я испытывала очень похожие ощущения. Не знаю, почему тогда я смогла выкинуть все лишние мысли из головы, а сегодня – нет. Но думаю, что с опытом у меня станет это получаться лучше», — сказала Касаткина после финала.

Дарья Касаткина и Наоми Осака после финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в 2018-м Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Касаткина не смогла выиграть титул в Индиан-Уэллсе в 2018-м, но поднялась на 11-е место в рейтинге WTA и стала первой ракеткой России. Дарья с тех пор продолжала выступать на стабильно высоком уровне. В 2022-м она поднималась в топ-10 (была №8), показав лучший результат на ТБШ (полуфинал «Ролан Гаррос») и взяв два последовательных титула в августе («пятисотник в Сан-Хосе и турнир 250 в Гранби).

Правда, у Касаткиной совсем не задалось с выступлением в Индиан-Уэллсе после успеха в 2018-м. Только в этом сезоне Дарья наконец-то преодолела стадию третьего раунда впервые за шесть лет. В 1/8 финала Касаткина встретится с 49-й ракеткой мира китаянкой Юань Юэ, а в случае победы над ней на следующей стадии вероятным является противостояние с №3 Кори Гауфф. Конечно, ещё очень рано загадывать наперёд и рассуждать о возможности выхода Касаткиной во второй за карьеру финал в Индиан-Уэллсе. Для начала нужно пройти китаянку, но в любом случае Дарья уже достойно выступила в Калифорнии. Как минимум снят «барьер третьего раунда», после которого легче выходить на корт с психологической точки зрения.

Если появление Касаткиной в ещё одном финале «Мастерса» под вопросом, то умение россиянки ярко говорить никуда не делось. Дарья постоянно акцентирует внимание на проблемах WTA-тура с призовыми и изнурительным календарём, говорит и на другие острые темы. Только во время Индиан-Уэллса-2024 она удивилась успеху фильма «Оппенгеймер» на «Оскаре», активно спорила с фанатами в соцсетях по поводу качества проекта Кристофера Нолана, получившего семь статуэток. А ещё выразила несогласие с авторитетным теннисным журналистом Беном Ротенбергом, который допустил, что сериал Break Point от Netflix закрыли после второго сезона из-за низких рейтингов по вине теннисистов, которые не слишком выкладывались в процессе съёмок.

«Виноваты игроки?» — написала Касаткина в соцсети X (ранее Twitter), прикрепив к сообщению три плачущих эмодзи.

Вполне возможно, Касаткина отметится новыми резонансными заявлениями в ближайшее время. У неё довольно неплохие шансы задержаться в Индиан-Уэллсе как минимум до четвертьфинала. Юань Юэ – непростая соперница, но Дарья всё-таки является фавориткой в противостоянии с китаянкой.