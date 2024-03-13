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Каспер Рууд одержал волевую победу над Монфисом в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Каспер Рууд одержал волевую победу над Монфисом в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», девятая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

В матче 1/8 финала Рууд (9) со счётом 3:6, 7:6 (7:3), 6:4 обыграл бывшую шестую ракетку мира, 37-летнего француза Гаэля Монфиса.

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
13 марта 2024, среда. 21:10 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 6
6 		6 3 4
         
Гаэль Монфис
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

Встреча Рууда с Монфисом продлилась 2 часа и 29 минут. Рууд три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Монфиса 14 эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Рууд впервые в карьере сыграет в четвертьфинале Индиан-Уэллса. Его соперником станет победитель встречи Томми Пол (США, 17) — Лука Нарди (Италия, LL).

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