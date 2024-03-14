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Видеообзор поражения Соболенко от Наварро на турнире в Индиан-Уэллсе

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сенсационно завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), не сумев преодолеть 1/8 финала.

В четвёртом круге соревнований Соболенко (2) со счётом 3:6, 6:3, 2:6 проиграла 23-й ракетке мира 22-летней американке Эмме Наварро (23). Это первая победа Эммы над игроком из топ-5 рейтинга WTA.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором данного поединка.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат Женской теннисной ассоциации (WTA).

Встреча теннисисток продлилась 1 час и 57 минут. Соболенко четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Наварро два эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.