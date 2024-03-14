Соболенко объяснила поражение от Наварро в 1/8 финала Индиан-Уэллса

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала поражение в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе с американкой Эммой Наварро.

«Да, я бы сказала, что я не показала свой лучший теннис. Моя соперница играла великолепно. Да, я бы сказала, что в этом году в Индиан-Уэллсе я чувствовала себя не лучшим образом на этих кортах. Я пыталась приспособиться. Мы пытались поработать над несколькими вещами, убедиться, что я борюсь за этот титул.

Наварро уже на вершине. Нет сомнений, что она ещё какое-то время будет в топе. Она хорошо двигается и играет в разных ритмах, так что всегда приходится приспосабливаться. Если у тебя нет движения, то ты всегда будешь сбиваться с ритма, будешь пропускать много ударов и совершать много невынужденных ошибок. Вот что на самом деле произошло со мной. Сегодня я двигалась не очень хорошо, и именно поэтому она заставляла меня допускать все эти невынужденные ошибки», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

следующей соперницей Наварро станет победительница матча Диан Парри (Франция) — Мария Саккари (Греция, 9).