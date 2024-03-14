Медведев в шаге от повторения своего рекорда на турнирах серии «Мастерс»

Российский теннисист Даниил Медведев в шаге от повторения рекорда по количеству выигранных матчей на турнирах серии «Мастерс», сообщает журналист Марио Боккарди в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв представителя Болгарии Григора Димитрова. Для россиянина эта победа стала 14-й на турнире в Индиан-Уэллсе.

Больше всего выигранных матчей на турнирах серии «Мастерс» у Медведева в Цинциннати. На этом турнире он побеждал 15 раз.

В следующем круге турнира в Индиан-Уэллсе Медведев встретится с победителем пары Тейлор Фритц (США) – Хольгер Руне (Дания). Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн.