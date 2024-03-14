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Медведев в шаге от повторения своего рекорда на турнирах серии «Мастерс»

Медведев в шаге от повторения своего рекорда на турнирах серии «Мастерс»
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Российский теннисист Даниил Медведев в шаге от повторения рекорда по количеству выигранных матчей на турнирах серии «Мастерс», сообщает журналист Марио Боккарди в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
14 марта 2024, четверг. 00:50 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв представителя Болгарии Григора Димитрова. Для россиянина эта победа стала 14-й на турнире в Индиан-Уэллсе.

Больше всего выигранных матчей на турнирах серии «Мастерс» у Медведева в Цинциннати. На этом турнире он побеждал 15 раз.

В следующем круге турнира в Индиан-Уэллсе Медведев встретится с победителем пары Тейлор Фритц (США) – Хольгер Руне (Дания). Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн.

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