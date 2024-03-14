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Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
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Российский теннисист Даниил Медведев стал четвертьфиналистом турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии 1/8 финала он обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова со счётом 6:4, 6:4.

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
14 марта 2024, четверг. 00:50 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. За это время Медведев сделал пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету Димитрова четыре эйса, пять двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

В следующем круге Медведев встретится с победителем пары Тейлор Фритц (США) – Хольгер Руне (Дания).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в решающем матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

Календарь матчей турнира в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка турнира в Индиан-Уэллсе
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