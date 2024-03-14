Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев стал четвертьфиналистом турнира в Индиан-Уэллсе. На стадии 1/8 финала он обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова со счётом 6:4, 6:4.
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Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. За это время Медведев сделал пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету Димитрова четыре эйса, пять двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.
В следующем круге Медведев встретится с победителем пары Тейлор Фритц (США) – Хольгер Руне (Дания).
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в решающем матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.
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