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Медведев прокомментировал победу над Димитровым на турнире в Индиан-Уэллсе

Медведев прокомментировал победу над Димитровым на турнире в Индиан-Уэллсе
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над представителем Болгарии Григором Димитровым в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 6:4, 6:4.

«Думаю, в целом я играл хорошо. Я был очень последовательным. Рад победить такого великого соперника в лице Григора. Играть против него – это всегда вызов, и я рад, что на этот раз мне удалось его преодолеть», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

В следующем круге турнира Медведев встретится с победителем пары Тейлор Фритц (США) – Хольгер Руне (Дания). Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем «Мастерса» является испанец Карлос Алькарас.

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