Мария Саккари обыграла Диан Парри и вышла в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе

В четвёртом круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) встретились 61-я ракетка мира, французская теннисистка Диан Парри и девятая ракетка мира Мария Саккари, представляющая Грецию. Победу в трёх сетах со счётом 6:2, 3:6, 6:3 одержала гречанка.

Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут. За это время Парри сделала три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми. На счету Саккари три эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

В четвертьфинале Саккари сыграет с теннисисткой из США, 23-й ракеткой мира Эммой Наварро, которая нанесла неожиданное поражение второй ракетке Арине Соболенко.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая в решающем матче прошлого года обыграла Арину Соболенко из Беларуси.