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Мария Саккари – Диан Парри 6:2 3:6 6:3, победила Саккари, результат матча в Индиан-Уэллсе 14 марта

Мария Саккари обыграла Диан Парри и вышла в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе
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В четвёртом круге турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) встретились 61-я ракетка мира, французская теннисистка Диан Парри и девятая ракетка мира Мария Саккари, представляющая Грецию. Победу в трёх сетах со счётом 6:2, 3:6, 6:3 одержала гречанка.

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
14 марта 2024, четверг. 01:45 МСК
Диан Парри
Франция
Диан Парри
Д. Парри
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 3
6 		3 6
         
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут. За это время Парри сделала три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми. На счету Саккари три эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

В четвертьфинале Саккари сыграет с теннисисткой из США, 23-й ракеткой мира Эммой Наварро, которая нанесла неожиданное поражение второй ракетке Арине Соболенко.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая в решающем матче прошлого года обыграла Арину Соболенко из Беларуси.

Календарь турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
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