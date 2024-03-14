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«Это неудобный вопрос, я сказала достаточно». Соболенко – о своём чувстве юмора

«Это неудобный вопрос, я сказала достаточно». Соболенко – о своём чувстве юмора
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос журналиста о своём чувстве юмора после поражения в матче четвёртого крута турнира в Индиан-Уэллсе с с американкой Эммой Наварро.

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
13 марта 2024, среда. 21:10 МСК
Эмма Наварро
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 2
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Люди не понимают моё чувство юмора? Я такая, какая есть, и всегда найдутся люди, которые понимают, и всегда найдутся люди, которые это не понимают. Я не хочу быть фальшивой. Хочу быть настоящей. Я очень хочу, чтобы они поняли меня, но я не знаю, что сказать по этому вопросу.

На корте я делаю свою работу, и это то, от чего я действительно без ума, где хочу преуспеть. Поэтому я там немного сумасшедшая. А за пределами корта я обычный человек. Это неудобный вопрос. Я не знаю, что сказать. Думаю, я сказала достаточно», сказала Соболенко на пресс-конференции.

Следующей соперницей Наварро станет победительница матча Диан Парри (Франция) — Мария Саккари (Греция, 9).

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