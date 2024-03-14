Эмма Наварро рассказала о главной поклоннице, которая помогла ей выиграть матч с Соболенко

23-я ракетка мира, 22-летняя Эмма Наварро рассказала о главной поклоннице, поддержка которой помогает ей выигрывать главные матчи, в том числе и вчерашний поединок против второй ракетки мира, белоруски Арины Соболенко. Напомним, в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) американская теннисистка одержала победу со счётом 6:3, 3:6, 6:2.
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|2
«Я всегда говорю, что хочу быть как моя бабушка, когда вырасту. Ей 92 года. Она пишет мне после каждого матча, независимо от победы или поражения. Она всегда подписывает сообщение: «Люблю, бабуля». Как будто я не знаю, кто его отправляет. В прошлый раз я передала ей привет на корте, думаю, она была в слезах. Я очень рада, что она смогла посмотреть матч в обычное время, а не ночью. Ещё раз спасибо, что посмотрела, бабуля», — приводит слова Наварро TheTennisLetter.
Напомним, в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе американка Эмма Наварро встретится с представительницей Греции Марией Саккари.
- 14 марта 2024
-
11:23
-
11:11
-
10:56
-
10:47
-
10:39
-
10:09
-
09:16
-
08:58
-
08:45
-
06:48
-
06:26
-
04:44
-
03:59
-
03:10
-
02:50
-
02:07
-
02:00
-
01:28
-
01:23
-
00:32
-
00:22
- 13 марта 2024
-
23:54
-
23:52
-
23:47
-
23:29
-
23:05
-
23:02
-
22:52
-
22:24
-
22:24
-
22:00
-
21:05
-
20:48
-
20:34
-
20:20