Эмма Наварро рассказала о главной поклоннице, которая помогла ей выиграть матч с Соболенко

23-я ракетка мира, 22-летняя Эмма Наварро рассказала о главной поклоннице, поддержка которой помогает ей выигрывать главные матчи, в том числе и вчерашний поединок против второй ракетки мира, белоруски Арины Соболенко. Напомним, в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) американская теннисистка одержала победу со счётом 6:3, 3:6, 6:2.

«Я всегда говорю, что хочу быть как моя бабушка, когда вырасту. Ей 92 года. Она пишет мне после каждого матча, независимо от победы или поражения. Она всегда подписывает сообщение: «Люблю, бабуля». Как будто я не знаю, кто его отправляет. В прошлый раз я передала ей привет на корте, думаю, она была в слезах. Я очень рада, что она смогла посмотреть матч в обычное время, а не ночью. Ещё раз спасибо, что посмотрела, бабуля», — приводит слова Наварро TheTennisLetter.

Напомним, в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе американка Эмма Наварро встретится с представительницей Греции Марией Саккари.