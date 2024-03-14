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Эмма Наварро рассказала о главной поклоннице, которая помогла ей выиграть матч с Соболенко

Эмма Наварро рассказала о главной поклоннице, которая помогла ей выиграть матч с Соболенко
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23-я ракетка мира, 22-летняя Эмма Наварро рассказала о главной поклоннице, поддержка которой помогает ей выигрывать главные матчи, в том числе и вчерашний поединок против второй ракетки мира, белоруски Арины Соболенко. Напомним, в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) американская теннисистка одержала победу со счётом 6:3, 3:6, 6:2.

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
13 марта 2024, среда. 21:10 МСК
Эмма Наварро
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 2
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Я всегда говорю, что хочу быть как моя бабушка, когда вырасту. Ей 92 года. Она пишет мне после каждого матча, независимо от победы или поражения. Она всегда подписывает сообщение: «Люблю, бабуля». Как будто я не знаю, кто его отправляет. В прошлый раз я передала ей привет на корте, думаю, она была в слезах. Я очень рада, что она смогла посмотреть матч в обычное время, а не ночью. Ещё раз спасибо, что посмотрела, бабуля», — приводит слова Наварро TheTennisLetter.

Напомним, в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе американка Эмма Наварро встретится с представительницей Греции Марией Саккари.

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