Эмма Наварро опередила Свёнтек по количеству побед на турнирах WTA в 2024 году

Американскская теннисистка, 23-я ракетка мира Эмма Наварро в матче 1/8 финала турнира категории WTA -1000 в Индиан-Уэллсе с белоруской Ариной Соболенко (2-я в рейтинге WTA) одержала восемнадцатую победу в этом году. Она лидирует по количеству побед в этом сезоне на турнирах WTA.

На счету первой ракетки мира, польской тенниситстки Иги Свёнтек и представительницы Казахстана Елены Рыбакиной по семнадцать побед.

22-летняя Наварро в 2024 году выиграла турнир категории WTA-250 (Новая Зеландия) и дошла до третьего круга Открытого чемпионата Австралии, начав соревнования с квалификационного раунда.

В 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе американка встретится с победителем мата между Диан Парри (Франция) и Марией Саккари (Греция).