Монфис заявил, что успешное выступление на Индиан-Уэллсе вдохновило его на новые победы

Бывшая шестая ракетка мира 37-летний Гаэль Монфис поделился эмоциями от выступления на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Отметим, что француз дошёл до стадии 1/8 финала, где проиграл бывшей второй ракетке мира норвежцу Касперу Рууду со счётом 3:6, 7:6 (7:3), 6:4.

«Невероятная неделя в Индиан-Уэллс, полная азарта и упорства. Спасибо за поддержку. Сейчас у меня небольшой перерыв перед Майами. Я вдохновлен и готов продолжать. Вместе – к новым победам», – написал Монфис в своих социальных сетях.

Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.