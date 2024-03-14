Монфис заявил, что успешное выступление на Индиан-Уэллсе вдохновило его на новые победы
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Бывшая шестая ракетка мира 37-летний Гаэль Монфис поделился эмоциями от выступления на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Отметим, что француз дошёл до стадии 1/8 финала, где проиграл бывшей второй ракетке мира норвежцу Касперу Рууду со счётом 3:6, 7:6 (7:3), 6:4.
Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
13 марта 2024, среда. 21:10 МСК
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|6
|
|6 3
|4
Гаэль Монфис
Г. Монфис
«Невероятная неделя в Индиан-Уэллс, полная азарта и упорства. Спасибо за поддержку. Сейчас у меня небольшой перерыв перед Майами. Я вдохновлен и готов продолжать. Вместе – к новым победам», – написал Монфис в своих социальных сетях.
Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.
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