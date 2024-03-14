«Было непросто выдержать первый сет». Синнер — о победе над Легечкой

Третья ракетка мира Янник Синнер поделился впечатлениями от четвертьфинального матча теннисного турнира категории Masters в Индиан-Уэллсе. Итальянец обыграл 32-ю ракетку мира чеха Иржи Легечку. Матч завершился со счётом 6:3, 6:3.

«Я очень доволен. Корт сегодня был непредсказуемым. Утром было очень ветрено. Было непросто выдержать первый сет. Легечка невероятный игрок. У него огромный потенциал. Я счастлив, потому что выхожу в полуфинал этого турнира второй год подряд», — сказал Синнер после матча.

Турнир категории Masters в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта, а призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555. Победителем прошлого года стал испанец Карлос Алькарас, обыгравший в финале россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 6:2.