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Лоренцо Музетти и его девушка Вероника стали родителями

Лоренцо Музетти и его девушка Вероника стали родителями
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26-я ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Лоренцо Музетти и его девушка Вероника Конфалоньери стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Людовико.

Фото: Личный архив Лоренцо Музетти

Отметим, что многие теннисисты в комментариях поздравили итальянца с этим знаменательным событием. Так, представитель Казахстана Александр Бублик написал: «Поздравляю, дружище!!! Крепкого здоровья». Карлос Алькарас, Ясмине Паолини, Лоренцо Сонего, Мартина Тревизан и Сара Эррани присоединились к поздравлениям.

Напомним, о романтических отношениях Музетти и Конфалоньери стало известно в декабре 2022 года. Вероника работает дизайнером в издании Sky Sports. Её сестра Валентина – жена бывшей 62-й ракетки мира итальянца Джанлуки Маджера.

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