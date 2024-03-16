Ига Свёнтек вышла в финал WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, отдав Марте Костюк три гейма

Первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши вышла в финал турнира категории WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе, на котором посеяна под первым номером. В полуфинале Свёнтек обыграла в двух сетах 32-ю в рейтинге WTA украинку Марту Костюк (31-й номер посева) — 6:2, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 9 минут. Свёнтек ни разу не подала навылет и не совершила ни одной двойной ошибки, реализовав четыре брейк-пойнта из пяти. Костюк выполнила два эйса и допустила четыре двойные ошибки, не заработав за матч ни одного брейк-пойнта.

В финале Свёнтек сыграет с победителем второго полуфинала, в котором встретятся третья ракетка мира Кори Гауфф из США (третий посев на WTA-1000 в Индиан-Уэллсе) и девятая в мировой классификации гречанка Мария Саккари (девятый посев).