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Ига Свёнтек – Марта Костюк 6:2, 6:1, кто победил, результат матча 1/2 финала WTA-1000 в Индиан-Уэллсе 16 марта

Ига Свёнтек вышла в финал WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, отдав Марте Костюк три гейма
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Первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши вышла в финал турнира категории WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе, на котором посеяна под первым номером. В полуфинале Свёнтек обыграла в двух сетах 32-ю в рейтинге WTA украинку Марту Костюк (31-й номер посева) — 6:2, 6:1.

Индиан-Уэллс (ж). 1/2 финала
16 марта 2024, суббота. 02:10 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Продолжительность матча составила 1 час 9 минут. Свёнтек ни разу не подала навылет и не совершила ни одной двойной ошибки, реализовав четыре брейк-пойнта из пяти. Костюк выполнила два эйса и допустила четыре двойные ошибки, не заработав за матч ни одного брейк-пойнта.

В финале Свёнтек сыграет с победителем второго полуфинала, в котором встретятся третья ракетка мира Кори Гауфф из США (третий посев на WTA-1000 в Индиан-Уэллсе) и девятая в мировой классификации гречанка Мария Саккари (девятый посев).

Расписание турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
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