Весли Колхоф и Никола Мектич стали победителями парного «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Теннисисты Весли Колхоф (Нидерланды) и Никола Мектич (Хорватия) стали победителями «Мастерса» в Индиан-Уэллсе в парном разряде.

В матче за титул Колхоф/Мектич со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:4) переиграли испанца Марселя Гранольерса и аргентинца Орасио Себальоса. Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты.

За это время Колхоф/Мектич выполнили шесть подач навылет и допустили две двойные ошибки. На счету пары Гранольерс/Себальос четыре эйса и одна двойная ошибка.

Колхоф выиграл 19-й титул в парной карьере (четвёртый — на «Мастерсах»), Мектич — 28-й (восьмой — на соревнованиях данной категории). Они заработают 1000 рейтинговых очков и $ 447 тыс. призовых, Гранольерс и Себальос — 600 очков и $ 237 тыс.