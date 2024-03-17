Симона Халеп в первом круге турнира WTA-1000 в Майами сыграет с Паулой Бадосой

Сегодня, 17 марта, проходит жеребьёвка основной сетки турнира категории WTA-1000 в Майами (США), который пройдёт с 19 по 31 марта. На этих соревнованиях в тур вернётся бывшая первая ракетка мира из Румынии Симона Халеп, которая не выступала с 2022 года из-за допингового скандала.

На своём первом официальном турнире после возвращения Симона Халеп в первом круге сыграет с бывшей второй ракеткой мира из Испании Паулой Бадосой. Победительница этой встречи во втором раунде соревнований встретится с действующей второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко.

Напомним, ранее Симона Халеп и Паула Бадоса играли друг с другом только дважды: в Мадриде на грунте и на Уимблдоне на траве в 2022 году. Спортсменки не проводили личных встреч на хардовом покрытии.