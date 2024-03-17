Свёнтек с «баранкой» обыграла Саккари в финале Индиан-Уэллса! У Иги — 19-й титул в карьере

Первая ракетка мира в 23-й раз на турнирах WTA-1000 выиграла сет со счётом 6:0.

На «тысячнике» в Индиан-Уэллсе в воскресенье, 17 марта, состоялся женский финал. За титул первого турнира Солнечного дубля поборолись Ига Свёнтек (1) и Мария Саккари (9).

Теннисисткам пришлось потратить немного времени и сил в начале встречи, чтобы прибиться к корту и почувствовать свою игру. Первой в матч влилась Свёнтек: во втором же гейме она сделала ранний брейк, закрыла две свои подачи и повела с комфортным счётом 3:0. Играла полька очень активно, и Саккари не всегда удавалось противостоять давлению со стороны соперницы.

В пятом гейме Мария адаптировалась к прессингу со стороны Иги, воспользовалась несколькими ошибками соперницы и оформила брейк, а полячка упустила преимущество по счёту. В середине стартового сета не всё получалось у первой ракетки мира: растерялась концентрация, вылезли неточности в игре. Однако первый сет Свёнтек всё же со счётом 6:4 оставила за собой, закрыв его с брейк-пойнта на подаче Саккари.

Ига Свёнтек Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Вторая партия началась по сценарию первого сета – с раннего брейка и счёта 3:0 в пользу Иги. Теперь же всё сложилось для полячки ещё лучше, чем на старте матча: она смогла брейкануть два раза подряд. Саккари стала больше ошибаться, и запал, с которым она играла в середине первой партии, прошёл.

Во втором сете Свёнтек в 23-й раз на турнирах серии WTA-1000 открыла двери своей пекарни, не оставила Саккари шанса и с «баранкой» завершила эту партию за 25 минут.

Для Свёнтек и Саккари это противостояние стало шестым. Ранее в счёте личных встреч лидировала представительница Греции (3 – 2). Прошлая встреча Иги и Марии состоялась в финале турнира в Индиан-Уэллсе два года назад. Тогда победу со счётом 6:4, 6:1 одержала польская теннисистка.

На пути к финалу в Индиан-Уэллсе в этом году Свёнтек переиграла Даниэль Коллинз, Линду Носкову, Юлию Путинцеву, Каролину Возняцки и Марту Костюк. Саккари на американском «тысячнике» одержала победу над Дианой Шнайдер, Каролин Гарсией, Диан Парри, Эммой Наварро и Кори Гауфф.

Для Свёнтек титул в Индиан-Уэллсе станет 19-м в карьере и вторым в текущем сезоне. Прошлый трофей полячка выиграла на февральском «тысячнике» в Дохе, переиграв в финале Елену Рыбакину (7:6, 6:2). Победа в США позволит Иге сохранить в рейтинге первое место, оторвавшись от Арины Соболенко на 2520 очков. Саккари сохранит звание девятой ракетки мира.

Свёнтек, кажется, не планирует останавливаться на достигнутом. Перед стартом турнира в Индиан-Уэллс она заявила, что планирует играть как можно больше турниров:

«Может быть, в будущем будет разумнее пропускать некоторые турниры, чтобы сосредоточиться на важных соревнованиях. Планировать календарь так, чтобы не торопясь зарабатывать очки. Некоторые из лучших, более опытных игроков так делают, и я тоже об этом думаю. Но сейчас я нахожусь на том этапе, когда хочу играть везде. Особенно на турнирах, где я чувствую себя комфортно».