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Сетка турнира WTA-1000 в Майами, где сыграют Соболенко, Свёнтек, Калинская, Халеп и Осака

Сетка турнира WTA-1000 в Майами, где сыграют Соболенко, Свёнтек, Калинская, Халеп и Осака
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Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-1000 в Майами (США), который пройдёт с 19 по 31 марта. Стали известны пары первого круга соревнований.

Российская теннисистка Диана Шнайдер начнёт выступление на турнире в матче с семикратной чемпионкой турниров «Большого шлема» из США Винус Уильямс. Анна Блинкова на старте соревнований сыграет с китаянкой Юань Юэ, причём победительница этого матча во втором круге сыграет с девятой ракеткой мира из Греции Марией Саккари, а Элина Аванесян и Эрика Андреева в первом раунде проведут российское дерби.

Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Анна Калинская, Дарья Касаткина и Екатерина Александрова начнут борьбу на турнире со второго круга. Уже на старте соревнований Александрова может встретиться либо с Донной Векич (Хорватия), либо с Каролиной Плишковой (Чехия), а Калинская может сыграть с чемпионкой US Open из Великобритании Эммой Радукану, если та одержит победу в первом круге.

Вернувшаяся в тур из декрета японка Наоми Осака на старте турнира сыграет с итальянкой Элизабеттой Коччаретто, а уже во втором раунде может встретиться с украинкой Элиной Свитолиной.

Сетка турнира WTA-1000 в Майами

Отметим, что первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек может во втором круге сыграть либо с Камиллой Джорджи (Италия), либо с Магдаленой Фрех (Польша), а вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко встретится либо с Симоной Халеп (Румыния), либо с Паулой Бадосой (Испания).

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