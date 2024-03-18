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Ольховский назвал причину поражения Медведева в финале Индиан-Уэллса против Алькараса

Ольховский назвал причину поражения Медведева в финале Индиан-Уэллса против Алькараса
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Победитель двух турниров серии «Большого шлема» российский теннисист Андрей Ольховский высказался о поражении россиянина Даниила Медведева от испанца Карлоса Алькараса в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Алькарас реально хорошо отыграл весь турнир. Последние два матча против Синнера и Медведева говорят о том, что Алькарас вернулся в ту форму, когда он был номером один. Не скажу, что у Дани что-то не получилось. Может быть, была не такая острая подача, которая не давала преимущества.

Против таких ребят нужно подавать острее. Думаю, в этом причина немного неудачного матча. С другой стороны, финал Индиан-Уэллса — это очень хороший результат», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Индиан-Уэллс (м). Финал
18 марта 2024, понедельник. 00:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		1
7 7 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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