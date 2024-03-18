Ольховский назвал причину поражения Медведева в финале Индиан-Уэллса против Алькараса

Победитель двух турниров серии «Большого шлема» российский теннисист Андрей Ольховский высказался о поражении россиянина Даниила Медведева от испанца Карлоса Алькараса в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Алькарас реально хорошо отыграл весь турнир. Последние два матча против Синнера и Медведева говорят о том, что Алькарас вернулся в ту форму, когда он был номером один. Не скажу, что у Дани что-то не получилось. Может быть, была не такая острая подача, которая не давала преимущества.

Против таких ребят нужно подавать острее. Думаю, в этом причина немного неудачного матча. С другой стороны, финал Индиан-Уэллса — это очень хороший результат», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.