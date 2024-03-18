Вихлянцева: Алькарас набирает форму, хочется смотреть за его игрой и дальше

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о победе испанского спортсмена Карлоса Алькараса над россиянином Даниилом Медведевым на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Вихлянцева подчеркнула, что хардовое покрытие на турнире в нынешнем сезоне больше подходит испанцу, и отметила, что Алькарас показал на «Мастерсе» зрелищную игру, оставившую сильное впечатление.
«По хайлайтсам матчей и по трансляции видно, как корты Индиан-Уэллса в этом году будто стали медленнее, чем обычно. И, конечно, это покрытие больше подходит Карлосу Алькарасу. Он нашёл ключ к игре. После победы над Янником Синнером в полуфинале испанец почувствовал себя намного лучше, почувствовал как раз свою игру, благодаря которой он стал первой ракеткой мира и лидировал в прошлом году.
В первом сете, когда Даниил не сумел закрепить свой брейк, Карлос начал игру с укороченными, а Медведев не всегда успел к ним. Если даже россиянин и успевал к этим мячам, то Алькарас находил очень быстрый ответ, знал, как обвести оппонента у сетки. Во второй партии испанец демонстрировал нереальные розыгрыши, которые завершались в его пользу. Я считаю, что Карлос сейчас набирает форму, и то, как он провёл своих два последних поединка в Индиан-Уэллсе, оставляет только неизгладимое впечатление. Мне хочется смотреть за игрой Алькараса и дальше», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by.
Напомним, Алькарас занимает вторую позицию в рейтинге ATP, Медведев находится на четвёртой позиции. Это поражение стало вторым для россиянина от Алькараса в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
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