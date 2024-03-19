Маннарино, Монфис и Вавринка сыграют на турнире категории АТР-250 в Бухаресте

Стал известен полный предварительный состав участников грунтового турнира категории АТР-250 в Бухаресте (Румыния), который пройдёт с 15 по 21 апреля.

Заявку возглавил 20-я ракетка мира, французский теннисист Адриан Маннарино. Кроме того, на турнире планируют выступить аргентинец Франсиско Серундоло (21-я ракетка мира), американец Себастьян Корда (29), француз Гаэль Монфис (47). Также в Бухаресте должны сыграть итальянец Лоренцо Сонего (53), швейцарец Стэн Вавринка (83) и венгр Мартон Фучович (86).

О том, кто получит уайлд-кард, будет объявлено позднее.

Полный заявочный лист выглядит следующим образом:

Ранее стало известно, кто заявился на грунтовый турнир категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).