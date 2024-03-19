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Рафаэль Надаль заявился на апрельский «Мастерс» в Монте-Карло

Рафаэль Надаль заявился на апрельский «Мастерс» в Монте-Карло
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Стал известен полный предварительный состав участников грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 7 по 14 апреля.

Заявку возглавил первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. Также в основную сетку турнира попали россияне Даниил Медведев (4-я ракетка мира), Андрей Рублёв (6), Карен Хачанов (16) и Роман Сафиуллин (39). Отметим, что на соревнованиях планируют выступить все теннисисты топ-20, кроме американца Бена Шелтона (17).

Отмечается, что защищённым рейтингом воспользуются 11-кратный чемпион турнира испанец Рафаэль Надаль (647) и хорват Марин Чилич (1047).

Полный заявочный лист выглядит следующим образом:

Действующим победителем турнира является Андрей Рублёв, который в прошлогоднем финале переиграл Хольгера Руне (5:7, 6:2, 7:5)

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